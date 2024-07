Doppio intervento dell'elisoccorso regionale per due escursionisti in difficoltà nelle montagne abruzzesi

Ancora interventi di soccorso per persone in difficoltà nelle montagne abruzzesi. Doppio intervento in contemporanea per l’elisoccorso regionale del Cnsas: uno sulle cascate di Cusano per il recupero di una ragazza con una frattura ad un piede e uno sul Monte Camicia per soccorrere un escursionista che ha accusato un malore. In entrambi i casi sono stati sbarcati sul posto i sanitari ed il tecnico di elisoccorso del Soccorso slpino e speleologico Abruzzo presenti a bordo per le operazioni di stabilizzazione e recupero degli infortunati. Nell’intervento alle Cascate di Cusano l’equipe è stata supportata anche da una squadra di terra del soccorso alpino.