Elicottero della polizia in volo e posti di controllo, ma nessuna operazione in corso

L'elicottero della polizia per lungo tempo in volo sul cielo di Pescara nella mattinata di giovedì 4 aprile.

E lungo alcune strade quelli che sembravano posti di blocco, sempre da parte delle pattuglie della polizia.

Tanti cittadini hanno notato sia l'elicottero che la presenza delle volanti e si sono chiesti se fosse in corso qualche operazione anticrimine.

In realtà, come spiegano dalla questura, si è trattato solo di normale attività di volo nel corso della quale si è anche approfittato per girare alcuni video dall'alto da utilizzare in occasione della festa per il 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato in programma il 10 aprile all'Aurum.