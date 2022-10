Sosta tecnica nella base della guardia costiera per un elicottero delle forze armate maltesi

Sosta tecnica nella base aeromobili della guardia costiera di Pescara per un elicottero delle forze armate maltesi.

La breve sosta tecnico-logistica ha riguardato un elicottero “Aw139” delle Armed Forces of Malta impegnato in una attività di “crew exchange”, nell’ambito del “Piano di cooperazione bilaterale Italia-Malta” sottoscritto dallo Stato Maggiore della Difesa.

Nel corso dello scalo tecnico il capitano James Vella delle forze armate di Malta, accompagnato dal tenente colonnello Federico Bellicano dell’aeronautica militare, in forza alla “Missione italiana di collaborazione nel campo della difesa” (Miccd) di Luqa, hanno incontrato il capitano di vascello Roberto D’Arrigo, comandante della base aeromobili.