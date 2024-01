Morta l'avvocatessa Elda Simeone, il suo sorriso e la sua positività resteranno indelebili in chi l'ha conosciuta

Cara Elda (chi legge perdoni il mio ricordo personale), come prima cosa devo chiederti scusa: avevo saputo dei tuoi problemi di salute ma non me la sono mai sentita di affrontare con te in modo diretto il discorso.

Ti ho seguito a distanza e ho pregato affinché potessi superare questa situazione.

Ma certi mali, purtroppo, possono tornare con veemenza e dare il colpo di grazia.

Ci siamo conosciuti da bambini frequentando insieme la scuola materna, poi quella elementare e infine le medie nell'istituto Nostra Signora. Un percorso lungo sempre caratterizzato dai tuoi sorrisi e dalla tua giovialità. Poi hai proseguito il tuo percorso nel liceo Classico "Gabriele d'Annunzio" e anche lì tutti ti hanno sempre apprezzato. La vita, sia sul piano lavorativo che familiare ti aveva portato a Bologna dopo la parentesi a Roma per la laurea in Giurisprudenza conseguita nell'università La Sapienza. Ma avevi sempre tenuto costanti i contatti con i tanti amici e conoscenti della tua città. La notizia della tua prematura scomparsa sta correndo veloce e ti assicuro che siamo tutti rattristati e l'affetto nei tuoi confronti è davvero enorme. Il tuo sorriso e il tuo modo di essere resterà un ricordo indelebile in ognuno di noi e dunque non morirai mai per chi ti ha voluto bene e ti ha apprezzato. E so che non vorresti vedere triste nessuno. Mi associo alle belle parole spese nei tuoi confronti dal nostro comune amico Eddy Farias: «Ciao Elda !!! Grazie per avermi portato il tuo cucciolo questa estate .. grazie per la fiducia .. grazie per il sorriso e la positività !!! Grazie perché la Vita è un viaggio meraviglioso e la fine deve essere solo l’inizio del successivo ed eterno viaggio». Parole belle che ognuno di coloro che ti ha incrociato in questa vita potrebbe condividere.

Lasci due figli splendidi che avrebbero meritato di godere ancora a lungo di una madre come te della quale sono profondamente innamorati. Adesso dà la forza a tuo marito Matteo di proseguire il bel percorso che avevate intrapreso insieme e che il destino, in modo crudele, ha deciso di interrompere.

Saremo in tanti lunedì 29 gennaio alle ore 15 nella cattedrale di San Cetteo per darti l'ultimo saluto e accompagnarti in questo passaggio che non spezzerà il filo che ti unisce a tutti coloro che ti vogliono e ti vorranno bene. Arrivederci Elda e grazie per il privilegio che abbiamo avuto nel conoscerti e condividere una parte del nostro percorso insieme.