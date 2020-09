In moto senza patente fugge da un posto di blocco a Pescara e rischia di investire un finanziere

La guardia di finanza di Pescara nei giorni scorsi, ha effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto del codice della strada nelle varie zone della città. Sorpresi diversi soggetti alla guida di veicoli e motocicli privi di patente o di copertura assicurativa. In particolare, per tre di loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.

Uno dei denunciati, un cittadino egiziano, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A bordo di un motociclo in via Raiale, si è infatti dato alla fuga ad un posto di blocco forzando l'alt del finanziere e rischiando di investirlo allontanandosi a forte velocità. La fuga è durata pochi minuti, in quanto è stato rintracciato nel quartiere e bloccato. A quel punto è scattata la verbalizzazione e la denuncia in quanto guidava anche senza patente.