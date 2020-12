Droga nel pacchetto di sigarette e in casa: arrestato giovane a Pescara

È stato fermato per un controllo in strada ieri pomeriggio 27 dicembre, ed aveva con sè della droga nascosta in un pacchetto di sigarette. Per questo B.X 19enne albanese è stato arrestato dagli agenti della squadra volante di Pescara. Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto. Visibilmente nervoso ed insofferente, è stato perquisito e nella tasca dei pantaloni nascondeva un pacchetto di sigarette contenente 12 involucri di cellophane con hashish per un peso complessivo di 17,6 grammi.

La perquisizione è stata estesa al suo domicilio, dove sono stati trovati atri 18 involucri di cellophane contenenti 25,20 grammi di hashish, un bilancio elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida prevista per la giornata odierna.