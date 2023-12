Arriva col pullman da Roma per consegnare la droga ad altri due, un arresto e 2 denunce

La polizia ha arrestato un uomo in flagranza di reato e ne ha denunciati altri per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di martedì 12 dicembre, nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di droga disposti dal questore Liguori, gli agenti della squadra mobile sono intervenuti nel terminal bus di Pescara.

Gli investigatori si sono concentrati sul centro cittadino che, in questo periodo prefestivo, vede l’afflusso di numerose persone e, in particolare, nella zona del terminal bus, dove infatti hanno notato un atteggiamento sospetto di tre individui, tra cui un 34enne pescarese già noto alle forze dell'ordine, e per tali ragioni in regime di detenzione in carcere, risultato essere in permesso premio in quel giorno.

Giustamente insospettiti, i poliziotti hanno deciso di controllare il gruppetto e subito si sono resi conto che il 34enne, insieme a un altro 26enne straniero già noto alle forze dell'ordine, si sono trovati lì per incontrare un terzo uomo, un 58enne, appena sceso da un pullman proveniente da Roma che avrebbe avuto circa 211 grammi di hashish suddivisi in 19 involucri termosaldati. L’uomo aveva con sé anche un biglietto di ritorno per Roma con un pullman che sarebbe partito dopo circa un’ora, suffragando l’ipotesi investigativa che fosse giunto in città soltanto per cedere la sostanza stupefacente.

Pertanto, il 58enne è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e gli altri denunciati in concorso in stato di libertà, motivo per il quale il 34enne, che nel frattempo è tornato in carcere, è stato anche segnalato all’ufficio di sorveglianza per la violazione alle prescrizioni dei permessi.