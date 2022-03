Più di 4 chili di droga dalla Puglia alla nostra regione, arrestati un uomo e una donna residenti in Abruzzo

Un uomo e una donna stranieri ma residenti in Abruzzo sono stati tratti in arresto dalla guardia di finanza di Campobasso.

L'accusa per la coppia è quella di traffico di sostanze stupefacenti dopo essere trovati in possesso di 4,2 chili di hascisc, come riferisce l'Adnkronos.

Nello specifico, la droga è stata rinvenuta, abilmente nascosta, nel rivestimento interno di una delle portiere posteriori dell'abitacolo, in un apposito e camuffato vano, creato ad hoc, di una comune automobile, utilitaria, sottoposta a controllo, nel tratto di confine tra Puglia e Molise direzione nord.

Anche a seguito di perquisizione domiciliare, nelle rispettive residenze, sequestrati, anche telefoni cellulari e una vettura. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri, su strada, in un'unica soluzione, operato, negli ultimi tempi, sul territorio di riferimento. Lo stupefacente, di ottima qualità, avrebbe fruttato, sul mercato, al dettaglio, oltre centomila euro. I due arrestati sono stati portati in carcere, rispettivamente a Pescara e a Pozzuoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria, Procura della Repubblica di Larino, per il successivo iter processuale.