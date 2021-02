Eroina e materiale per il confezionamento del crack in un palazzo, la scoperta della polizia [FOTO]

Droga e materiale sono stati rinvenuti nel corso di due perquisizioni in un palazzo di via Tavo a Rancitelli

Polizia di Stato in azione ieri pomeriggio, lunedì 1 febbraio, nel rione Rancitelli a Pescara per due perquisizione in abitazioni al Ferro di Cavallo di via Tavo.

Se la prima perquisizione ha dato esito negativo, la seconda ha consentito di rinvenire. 23,07 grammi di eroina con conseguente denuncia dell’occupante, un uomo di 66 anni, arrivato sul posto al termine dell’attività di polizia giudiziaria.

Nello stesso edificio, inoltre, gli agenti hanno controllato in modo approfondito l’intera scalinata rinvenendo una chiave. Dopo vari tentativi si è scoperto che la chiave apriva il locale tecnico dell’ascensore, dove sono stati rinvenuti e sequestrati barattoli in vetro contenente bicarbonato, utensili da cucina, flaconi di ammoniaca, un fornellino da campeggio, una radio rice-trasmittente e due bilancini di precisione.

Il materiale rinvenuto probabilmente veniva utilizzato per la preparazione di sostanza di tipo crack.