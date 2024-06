Nascondeva due chili di droga in casa, una parte era nella carta degli snack al cioccolato: 25enne arrestato

Complessivamente in casa aveva circa 2 chili di droga, 1,3 di marijuana e 700 grammi di hashish oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento e cioè un bilancino elettronico di precisione, un coltello sporco di stupefacente oltre a macchina e buste per il sottovuoto.

A trovarla sono stati gli agenti della squadra mobile al termine di un'attività investigativa che li ha portato a perquisire la casa di un 25enne ora arrestato. L’hashish in particolare era confezionato in barrette da 50 g. con tanto di incarto e di loghi per sembrare dei comuni snack consumati dai giovani, evidentemente per nasconderli meglio sia in caso di controlli delle forze dell'ordine che per altre ragioni.

In possesso del giovane sono stati trovati anche mille 640 euro in contanti. Il 25enne, che è senza lavoro e non ha altri redditi, non ne avrebbe saputo spiegare la provenienza. E' stato portato in carcere dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.