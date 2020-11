Nasconde 6 chili di droga nel portellone dell'auto, sorpreso e arrestato lungo l'autostrada A14

Aveva nascosto ben 6 chili di droga nel portellone posteriore della sua automobile, ma è stato sorpreso e arrestato dopo un servizio di controllo eseguito dalla polizia stradale della sottosezione di Pescara Nord/Città Sant'Angelo lungo l'autostrada A14 nel territorio della provincia di Chieti.

L'automobilista italiano, M.F. di 52 anni originario del Barese ma residente nell'hinterland di Milano, aveva 12 panetti di hascisc per un peso totale di 6 chili.

La sostanza stupefacente era stata occultata nel rivestimento del portellone posteriore della vettura, un'utilitaria della Fiat.

Il 52enne era in viaggio in direzione sud e oltre alla droga sono state sequestrate anche banconote per una somma totale pari a 420 euro, un telefono cellulare e il veicolo.

