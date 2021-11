Nasconde la droga nell'impianto di aerazione di casa, arrestato un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni di Pescara, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto dalla guardia di finanza l'altro ieri, lunedì 22 novembre.

I “baschi verdi” hanno sottoposto a controllo, in una via cittadina il 51enne italiano noto per numerosi precedenti penali per reati connessi al traffico di droga.

Subito dopo hanno proseguito i controlli anche nella sua casa dentro alla quale i militari hanno scoperto e sequestrato 160 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente era stata abilmente occultata all’interno dell’impianto di aereazione dell’appartamento. Trovati anche denaro contante e a un bilancino di precisione. L’operazione si è conclusa con l’arresto, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, del soggetto, immediatamente condannato, nella mattinata di ieri, dal tribunale per direttissima.