Nasconde più di un chilo di droga e piante di marijuana in casa, arrestato un uomo di Penne

Un uomo di 51 anni di Penne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia del capoluogo vestino, diretti dal tenente Alfio Rapisarda, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’aliquota radiomobile hanno notato l’uomo, alla guida del veicolo di sua proprietà, aggirarsi per le vie del capoluogo vestino con fare sospetto.

L’atteggiamento poco collaborativo e l’evidente tensione mostrata, hanno indotto gli operatori a un controllo mirato nella sua abitazione del soggetto, compiuto in sinergia con i colleghi dell’aliquota operativa.

Gli approfondimenti dei carabinieri operanti hanno trovato ampio e immediato riscontro: all’interno dell’abitazione perquisita sarebbero stati rinvenuti ben 1.100 grammi di marijuana, già pronta per essere immessa nel mercato illecito locale e 8 piante della stessa sostanza stupefacente in fase di fioritura. Sarebbero stati rinvenuti, anche, un bilancino di precisione, utilizzato per la vendita dello stupefacente e due deumidificatori utilizzati per preservare le proprietà della sostanza psicoattiva. La droga sottoposta a sequestro avrebbe reso, qualora venduta illegalmente ai consumatori dell’area vestina, una cifra ricompresa tra i 10 mila e i 15 mila euro. L'arrestato, assolte le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella casa circondariale di Pescara in attesa della convalida dell'arresto.