Nasconde sul terrazzo di casa quasi 3 chili di droga, era appena uscito di prigione: arrestato [FOTO]

Blitz all'interno di una casa di Pescara da parte della guardia di finanza del Comando provinciale che avrebbe rinvenuto droga per un peso complessivo di quasi 3 chilogrammi.

La sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 98 ovuli e 24 panetti, era nascosta sul terrazzo dell'abitazione.

Il cerchio si è stretto attorno a due uomini, padre e figlio, spacciatori già noti alle forze dell'ordine, grazie all’attività info-investigativa di iniziativa della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria, condotta nell’ambito del piano d’azione “Drug Market” contro il traffico di sostanze stupefacenti e attuata con la tecnica di Ocp (osservazione, controllo e pedinamento).

Raggiunto dalle Fiamme Gialle infatti, il 59enne, in casa alla presenza del figlio 28enne, avrebbe subito consegnato spontaneamente mezzo panetto di hashish di 40 grammi. In seguito, sono state avviate le perquisizioni dell’automobile e quelle personali e domiciliari, durante le quali, grazie all’ausilio delle unità cinofile e, in particolare, del cane Dafil, ben occultate nella tettoia del terrazzo esterno, sono state rinvenute le dosi preconfezionate di droga, dal valore di mercato di oltre 10mila euro. Mentre all’interno di una mensola, vicino al frigorifero, è stato ritrovato un bilancino di precisione per la pesatura. Tutto immediatamente sottoposto a sequestro. Il padre, che già era stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti dalla squadra mobile della polizia durante le vacanze di Natale, era appena uscito di prigione per la revoca della custodia cautelare in carcere. All’uomo, che si è assunto la piena responsabilità del fatto discolpando il ragazzo, i finanzieri hanno di nuovo contestato il reato di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. Per l'uomo di conseguenza, sono scattate le manette e l’accompagnamento nel carcere di San Donato.