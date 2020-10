Nascondeva nel garage 8 chili di droga, giovane arrestato a Porta Nuova [FOTO]

Un giovane è stato tratto in arresto dai carabinieri a Pescara nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre.

I militari dell'Arma, infatti, in seguito a una perquisizione domiciliare hanno arrestato inm flagranza di reato A.C., 23 anni, dopo aver ritrovato dentro a un garage di via Misticoni 2 grossi sacchi della spazzatura con 8 chili di sostanza stupefacente.

Nello specifico marijuana essiccata oltre a un bilancini di precisione.

Poi anche nella sua camera da letto sono stati rinvenuti altri 10 grammi della stessa sostanza. Le immediate indagini hanno consentito ai carabinieri di accertare che il ragazzo, con qualche piccolo precedente di polizia penale, di fatto dimora in via Aterno unitamente a una coppia di coetanei. Raggiunta la casa i militari hanno trovato nella sua camera altri 117 grammi di marijuana mentre le 2 coinquiline R. B. 27 anni e R. D. F., 22 anni hanno consegnato spontaneamente 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il 23enne è stato così tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa di convalida mentre i coinquilini denunciati alla competente autorità giudiziaria per violazione alle leggi sugli stupefacenti.