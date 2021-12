A Pescara nonostante il foglio di via: denunciati

I carabinieri di Pescara hanno fermato in via Tavo, per un controllo, tre persone già note alle forze dell'ordine che si trovavano nel Comune di Pescara nonostante gravasse su di loro la misura del foglio di via obbligatorio.

Di conseguenza, per tale violazione sono stati tutti denunciati. I tre (due ragazzi italiani e una donna russa), secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, si erano recati in quella zona per comprare dello stupefacente.