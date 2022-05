Viaggiava con più di 300 grammi di eroina, sorpreso e arrestato all'uscita dell'autostrada

Un corriere della droga è stato tratto in arresto in Abruzzo dopo essere stato sottoposto a un controllo da parte della guardia di finanza.

A sorprendere l'uomo sono stati i militari della Tenenza di Nereto dislocati all'uscita del casello autostradale della A24 a Basciano.

Le Fiamme Gialle hanno intercettato, nelle prime ore della sera, una automobile e a seguito di una attenta ispezione, hanno arrestato in flagranza di reato, una persona trovata in possesso di 323,22 grammi di eroina.

La sostanza stupefacente, contenuto in un involucro, era stato nascosto all'interno dei pantaloni indossati dal fermato. Il magistrato di turno, prontamente informato dai finanzieri, ha disposto l'arresto per violazione degli articoli 73 e 80 del Dpr (decreto del presidente della Repubblica) 309/90 e l'accompagnamento nel carcere San Donato di Pescara. La droga è stata sottoposta a sequestro penale ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo una prima analisi speditiva effettuata con reagenti che la individuava nella categoria degli oppiacei, in particolare eroina.