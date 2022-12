Aveva nascosto quasi 3,5 chili di droga nella cuccia del cane, arrestato

Un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti disposti dal questore Luigi Liguori, la squadra mobile ha tratto in arresto il 58enne nella serata di ieri, mercoledì 21 dicembre.

Gli investigatori della sezione antidroga già da tempo avevano attenzionato l’uomo poiché dedito allo spaccio.

Ieri, avendo motivo di ritenere che lo stesso si fosse rifornito di droga da cedere in occasione delle imminenti festività natalizie, hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione dove, in cucina, sono stati trovati 24 grammi di hashish racchiusi in un contenitore di forma cilindrica, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e la parcellizzazione della droga. Nel prosieguo dell’attività, nascosta in una cuccia per cani, all’interno di uno zaino, è stato rinvenuto il grosso quantitativo di droga ovvero hashish per un peso totale di 3,372 chili, suddiviso in 20 cilindri del tutto simili a quello sequestrato in cucina.

Su disposizione del Pm di turno l’arrestato è stato accompagnato in carcere.