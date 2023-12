Cocaina e hashish nella credenza in cucina, arrestato un pescarese incensurato

Un uomo di 52 anni di Pescara incensurato è stato tratto in arresto dai carabinieri dopo che sarebbe stata rinvenuta della droga nella sua casa nella mattinata odierna, mercoledì 6 dicembre.

I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito di varie segnalazioni da parte dei cittadini, con mirati controlli predisposti per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale, hanno arrestato, al termine di perquisizione domiciliare, un incensurato pescarese di 52 anni.

Il 52enne sarebbe stato trovato in possesso di complessivi 188 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, di cui 145 grammi di hashish e 43 grammi di cocaina, nascosta all’interno di una credenza in cucina. Nella circostanza si è arrivati al recupero della sostanza stupefacente anche grazie all’ausilio del nucleo cinofili di Chieti che si sono avvalsi dell’infallibile fiuto del cane antidroga “Bagheera”. L’ arrestato, terminate le formalità di rito è stato accompagnato, in regime degli arresti domiciliari, nella sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come ricordano dai carabinieri, "è infine necessario evidenziare che l’opportuna diffusione delle informazioni relative ai fatti oggetto di indagine sopra descritti, in ragione della loro gravità e delle conseguenti innegabili ragioni di interesse pubblico alla loro conoscenza, non deve comunque far trascurare che si tratta di fatti e responsabilità riconosciute, allo stato, da un provvedimento precautelare. A quest’ultimo farà seguito il necessario vaglio processuale, di guisa che prima della conclusione di tutti i gradi di giudizio gli indagati non possono essere considerati definitivamente colpevoli dei reati ipotizzati a loro carico".