Droga durante un controllo in strada e nella sua abitazione: arrestato un giovane dalla polizia

Un 24enne di nazionalità straniera, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla polizia nella giornata di ieri 3 giugno. Gli agenti della squadra volante, diretti dal commissario capo Varrasso, hanno eseguito un controllo su due giovani.

Durante i primi accertamenti, uno dei due ha manifestato particolare agitazione e insofferenza tanto da indurre i poliziotti a sospettare che potesse nascondere qualcosa di illecito. È stata così eseguita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, occultato nella tasca del pantalone, un involucro contenente hashish e nell’altra denaro in contante per un totale di 130 euro. La perquisizione è stata estesa nel suo domicilio dove sarebbe stato rinvenuto un panetto di hashish e del materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a un monopattino risultato rubato.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto. Questa mattina, al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pescara.