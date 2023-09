Cocaina e oltre 3mila euro in contanti nella casa popolare: arrestata 22enne incensurata

Otto confezioni di cocaina per un totale di 108 grammi e 3mila 400 euro in contanti sequestrati che a una 22enne pescarese e incensurata sono costati l'arresto e, dopo la convalida, la misura cautelare dei domiciliari.

A scoprirla sono stati gli agenti della squadra mobile impegnati nei controlli disposti dalla questura e intensificati proprio nelle periferie e nello specifico nelle abitazioni di edilizia residenziale pubblica al fine non solo di contrastare i reati inerenti gli stupefacenti e quindi controllare quelle case dove si sospetta si svolgano attività di spaccio al fine di segnalarle agli organi preposti per avviare la procedura amministrativa per la decadenza del diritto di assegnazione dell'alloggio.

Il controllo gli agenti lo hanno fatto, a seguito di una mirata attività investigativa, nel pomeriggio di venerdì 22 settembre nella casa dove la giovane vive con la propria famiglia. La perquisizione avrebbe quindi portato al ritrovamento della droga e di quei contanti di cui lei, disoccupata e senza reddito, non avrebbe saputo giustificare la provenienza. L'ipotesi è che fosse il provente dello spaccio. Di qui l'arresto e il sequestro sia dello stupefacente che dei contanti. La mattina di sabato 23 settembre la convalida del giudice che, come detto, ha disposto per la 22enne gli arresti domiciliari.