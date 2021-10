Giravano in auto con cocaina (gettata dal finestrino) e coltello, sorpresi dai carabinieri

Erano in automobile nella zona del Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli quando i due uomini a bordo del veicolo sono stati fermati dai carabinieri della sezione radiomobile per un controllo nella giornata di ieri, mercoledì 20 ottobre.

Il passeggero ha provato a disfarsi di un piccolo involucro di carta lanciandolo fuori dall'abitacolo dal finestrino.

Immediatamente recuperato è stato accertato che conteneva una dose di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso di circa 0,25 grammi. L’uomo è stato per questo segnalato alla Prefettura di Pescara per possesso a uso personale di sostanza stupefacente. Nel corso della susseguente perquisizione del veicolo, all’interno del portabagagli, nascosto sotto alcuni altri oggetti, è stato anche ritrovato un coltello con lama di 14 centimetri, sottoposto a sequestro. L’autista è stato quindi denunciato per il porto abuso di armi.