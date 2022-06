In casa con eroina e cocaina pronte in dosi da vendere, arrestato

Un uomo di 57 anni residente nel quartiere Zanni di Pescara è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa Nor della locale Compagnia al termine di una perquisizione domiciliare eseguita ieri, sabato 18 giugno.

Nel corso della quale i militari dell'Arma avrebbero rinvenuto della droga.

In particolare, il 57enne già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato trovato in possesso di 35 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina. Tutta la sostanza era già suddivisa in dosi per essere venduta al dettaglio. L’uomo è ora rinchiuso in carcere.