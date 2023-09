Dai domiciliari al carcere, i carabinieri vanno a prenderlo nella sua casa a Penne e trovano droga: arrestato

Un uomo di 43 anni di Penne è stato rintracciato per espiare in carcere la pena ma avrebbe detenuto droga in casa.

Questo quanto avrebbero scoperto i carabinieri del locale Comando Stazione quando si sono recati nell'abitazione per dare esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Civitavecchia.

Il 43enne era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un’abitazione del capoluogo vestino.

I militari, hanno eseguito il provvedimento scaturito in seguito della condanna per svariati reati in materia di stupefacenti commessi negli anni trascorsi, per cui l’arrestato dovrà espiare 1 anno e 4 mesi di carcere. Nel corso delle operazioni, all’interno della casa dell’uomo i i militari dell'Arma avrebbero però avuto modo di appurare come il debito con la giustizia non avesse fatto desistere il soggetto dal commettere reati della stessa natura: sarebbero stati trovati, infatti oltre 70 grammi di marijuana che, sequestrati per la successiva campionatura volta a definire la quantità di principio attivo della sostanza psicotropa, hanno fatto scattare l’ennesima denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Assolte le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto accompagnato nella casa circondariale di Pescara, dove sconterà la pena residua.