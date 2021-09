Nascondeva un chilo di droga in casa, arrestato giovane di Manoppello

Un giovane di Manoppello è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Popoli che hanno trovato nella sua casa circa un chilo di droga del tipo marijuana.

I militari dell'Arma della locale Stazione sono intervenuti dopo essere stati attirati da un intenso via vai che si stava verificando nei pressi dell'abitazione.

Insospettiti da tali movimenti i carabinieri hanno deciso di realizzare un controllo nello stabile.

Ma il ragazzo che occupava l’abitazione, alla vista dei militari, ha cercato di evitare la perquisizione consegnando spontaneamente un piccolo quantitativo di marijuana. I militari, però, hanno approfondito gli accertamenti e all’interno della casa, in una camera chiusa con un lucchetto, hanno trovato 14 barattoli in vetro con all’interno complessivamente circa un chilo di marijuana e un involucro in cellophane contenete circa due grammi di hascisc. Nel medesimo locale venivano rinvenuti materiali utili alla coltivazione e al confezionamento della sostanza stupefacente.

Nello specifico, è stato rinvenuto un macchinario per mettere sottovuoto la sostanza stupefacente, un coltello da cucina ancora intriso di hascisc, buste in cellophane ritagliate, semi di canapa indiana, bottiglie di fertilizzante e un igrometro. Inoltre nella camera da letto c'erano circa 5 mila euro divisi in banconote di diverso taglio verosimilmente provento di attività illecite.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa della celebrazione del rito di convalida. Nella mattinata di oggi, lunedì 27 settembre, l’arresto è stato convalidato e al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Manoppello.