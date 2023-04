In casa nascondeva hashish e marijuana, denunciato un uomo di Città Sant'Angelo

Un uomo di Città Sant’Angelo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile, è stato infatti svolto uno specifico servizio in abiti simulati da parte dei militari del Nor (nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Montesilvano i quali avevano il sentore che l’uomo occultasse all’interno della sua abitazione della sostanza stupefacente pronta a essere venduta.

Dopo averne studiato i movimenti, i carabinieri, anche con l’ausilio delle unità cinofile di Chieti, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che si è conclusa con esito positivo in quanto sarebbero stati rinvenuti, abilmente nascosti all’interno di un vano dell’abitazione, 20 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.