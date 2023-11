In due case popolari di Zanni un chilo di droga e un quintale di botti illegali, arrestato un giovane spacciatore [FOTO-VIDEO]

La guardia di finanza del Comando provinciale di Pescara, nell'ultimo fine settimana, hanno sequestrato, in due distinti interventi, più di un chilo di hashish e circa 1 quintale di botti illegali.

Denunciato e arrestato uno spacciatore pescarese di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo blitz, i baschi verdi, in un’azione congiunta con la polizia locale e l’ausilio dei cani antidroga, hanno perquisito due abitazioni di edilizia residenziale pubblica, nel quartiere Zanni del capoluogo adriatico.

Al loro interno sarebbero stati scoperti più di 700 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti di piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio, oltre a uno sfollagente, un tirapugni, un taser camuffato in una torcia e, sotto il letto, circa 1 quintale di botti illegali. L’arresto è stato convalidato dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale, che ha disposto l’obbligo di dimora nel capoluogo adriatico. La polizia locale ha anche attivato la procedura per il recupero degli alloggi popolari in cui sono stati rinvenuti la droga e il materiale esplodente.

Nel secondo intervento, da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, sono stati poi scoperti 300 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina. Sul mercato la droga, come sottolineano le Fiamme Gialle, avrebbe complessivamente fruttato circa 10mila euro e i botti circa mille euro.