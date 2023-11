In autostrada A25 con due chili di droga e senza patente rimane coinvolto in un incidente, giovane fermato

La polizia stradale di Pratola Peligna ha sequestrato 2 chili di droga che sarebbero stati trovati in una automobile guidata da un giovane sull'autostrada A/25, carreggiata Roma - Pescara.

Come riporta l'agenzia LaPresse, la polizia è intervenuta in seguito di un tamponamento tra 2 veicoli e ha sottoposto a controllo i conducenti.

Uno di essi, durante le verifiche sarebbe stato particolarmente agitato e preoccupato per la destinazione dell'auto danneggiata. I successivi controlli in banca dati dell'automobilista agitato avrebbero chiarito che il ragazzo, con patente di guida sospesa, era segnalato alle autorità per spaccio, motivo per cui i poliziotti hanno effettuato un'indagine approfondita sulla sua posizione giuridica e sul veicolo. Nel corso della perquisizione del mezzo, gli agenti avrebbero recuperato 2 chili di hashish che il giovane stava trasportando contenuti in una busta per la spesa nascosta sotto il sedile anteriore della vettura. Dell'attività svolta è stata subito informata l'autorità giudiziaria di Sulmona e il giovane è stato sottoposto ai rilievi foto-segnaletici nel commissariato di pubblica sicurezza del capoluogo peligno.