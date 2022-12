Sorpresi con la droga nell'auto la nascondono anche a casa, un uomo e una donna arrestati a Penne

Nell'automobile sulla quale viaggiavano avrebbero nascosto più di cento grammi di droga del tipo marijuana.

Per questa ragione una coppia di Penne, formata da un uomo di 38 anni e dalla sua convivente di 44, è stata tratta in arresto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

Il reato per il quale ora dovranno rispondere è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale, nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di droga, i militari dell’aliquota operativa, con l’ausilio dei colleghi dell’aliquota radiomobile, hanno proceduto al controllo dell’autovettura su cui viaggiava la coppia.

Ai due non sarebbe rimasto che ammettere le proprie responsabilità, considerato che occultata dietro allo schienale del sedile posteriore dell’autovettura sarebbe stato rinvenuto un involucro con ben 110 grammi di marijuana, già pronta per essere immessa nel mercato illecito vestino. I controlli, pertanto, sono stati estesi all’abitazione degli interessati, dove venivano rinvenuti ulteriori 17 grammi di marijuana, 12,2 grammi di hashish, 14 sigarette artigianali già confezionate con tabacco frammisto a marijuana, 19 semi di cannabis indica e un bilancino di precisione perfettamente funzionante, utilizzato per la parcellizzazione della sostanza psicoattiva da immettere nel mercato.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell'arresto prevista per oggi, mercoledì 14 dicembre.