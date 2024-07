Droga in auto e in un'abitazione: arrestato un giovane dalla polizia

Un 23enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella giornata di lunedì 15 luglio, infatti, durante un posto di controllo della squadra volante in via Raiale il giovane è stato fermato ed ha immediatamente effettuato una chiamata per segnalare il controllo in atto. Questa azione ha insospettito gli agenti che hanno proceduto alla perquisizione personale.

L’intuizione è stata proficua visto che a seguito della verifica sono stati subito trovati circa 18 grammi di hashish e oltre 900 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane, inoltre, aveva con sé una chiave che, ha seguito di approfonditi accertamenti, è stata associata ad un’abitazione diversa da quella in cui attualmente risiede. A seguito di perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto altri 150 grammi della stessa sostanza stupefacente e materiale destinato al confezionamento delle dosi. Ora il giovane si trova in carcere.