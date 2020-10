Beccato in casa con 370 grammi di stupefacenti: arrestato a Silvi

Nascondeva in casa 370 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Per questo L.F. 43enne è stato arrestato dai carabinieri di Montesilvano durante un'operazione condotta all'interno dell'abitazione dell'uomo a Silvi, ed in un casolare vicino all'abitazione.

Sul posto anche il nucleo cinofili di Chieti. L'uomo, disoccupato e noto alle forze dell'ordine, ha avuto la convalida dell'arresto da parte del tribunale di Pescara.