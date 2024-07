A bordo di uno scooter con 10 chili di droga nella borsa da palestra: arrestai due fratelli

Viaggiavano a bordo dello scooter con all'interno della borsa da palestra 10 chili di hashish suddivisi in ben 95 panetti. Ad essere fermati e arrestati dagli agenti della squadra mobile sono stati due fratelli che li hanno intercettati in zona Colli procedendo alla perquisizione del mezzo, uno scooter Yamaha- T-Max.

Sembrava dovessero andare proprio in palestra visto il borsone che avevano, ma in realtà ci avevano nascosto la droga. Un controllo quello effettuato che rientra nell'attività mirata disposta dalla questura a seguito di quanto emerso al tavolo dell'ordine e la sicurezza pubblica voluto dal prefetto, proprio per il contrasto alle sostanze stupefacenti ancor più dopo i gravi episodi di cronaca, l'omicidio del 16enne Christopher Thomas Luciani su tutti, avvenuti in città.

I due fratelli sono al momento detenuti nel carcere di San Donato dove restano a disposizione della procura della Repubblica.