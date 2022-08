Ormai priva di sensi immersa nella vasca da bagno, donna salvata a Spoltore dai carabinieri

Una donna è stata salvata dalla morte in una casa di Spoltore ieri pomeriggio, venerdì 19 agosto.

L'allarme è scattato intorno alle ore 17 quando il cognato della donna, che vive da sola, provandola a chiamare al telefono non ha ottenuto risposta.

L'uomo ha così deciso di allertare i carabinieri.

Sul posto si sono così diretti i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara che hanno richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Ma rendendosi conto che ogni secondo poteva essere prezioso, si sono adoperati nel minor tempo possibile riuscendo a procurarsi una scala con la quale uno dei militari intervenuti è salito raggiungendo il balcone dell’appartamento attiguo a quello della donna: una volta scavalcato, si è arrampicato per accedere al balcone dell’abitazione interessata da dove poi, attraverso una finestra, si aveva finalmente accesso. Il militare riuscito a entrare, ha subito aperto la porta agli altri colleghi e immediatamente hanno constatato che la donna si trovava nel bagno all’interno della vasca con il corpo completamente immerso nell’acqua. La stessa era ormai priva di sensi e per questa ragione le hanno sollevato la testa dall’acqua permettendole così di respirare seppur a fatica. Nel contempo hanno fatto defluire l’acqua. Poi l'hanno sollevata adagiandola sul pavimento in posizione supina e pochi istanti dopo è giunto il personale del 118. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi hanno trasportato la donna d’urgenza in codice rosso nel pronto soccorso dell’ospedale civile dove è stata ricoverata.

«Purtroppo», fanno sapere dal Comando provinciale dei carabinieri, «la donna non è nuova a tali gesti, infatti, qualche giorno fa, aveva nuovamente tentato il suicidio, e anche in quella circostanza militari della sezione radiomobile riuscivano in tempo a bloccarla con un coltello in mano con chiaro intento suicida».