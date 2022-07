Donna si infortuna durante un'escursione nella valle dell'Orfento: interviene l'elisoccorso

Una donna di circa 40 anni è rimasta lievemente ferita nella tarda mattinata odierna a Caramanico Terme, nella valle dell'Orfento. A seguito di una caduta, ha riportato una distorsione alla caviglia ed è rimasta bloccata in uno de sentieri della riserva naturale. Per questo, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 partito da Pescara che ha raggiunto la donna e l'ha trasportata fino al piazzale limitrofo. Qui, una volta verificato che le condizioni erano buone, è stata caricata su un'ambulanza arrivata da Scafa e trasportata in ospedale a Popoli.