Dramma della solitudine a Pescara: donna trovata morta in centro, sarebbe deceduta da almeno 2 mesi

Una donna di 60 anni di Pescara è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di oggi nella sua abitazione in viale Muzii in centro. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri riguardante la donna che non era stata più vista da diverso tempo.

Sul posto è intervenuto anche il 118 oltre al medico legale. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, e la morte sarebbe avvenuta almeno 2 mesi fa per cause naturali. In base alle prime informazioni, viveva sola nell'appartamento.