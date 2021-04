Donna trovata morta nella sua abitazione in via Aldo Moro

La tragica scoperta nel primo pomeriggio di oggi quando i vicini di casa, allarmati per il fatto di non averla vista o sentita da diversi giorni, hanno chiamato la polizia

Una donna di 61 anni è stata trovata morta oggi all'interno del suo appartamento in via Aldo Moro a Pescara. La scoperta è avvenuta a seguito di una chiamata effettuata dai vicini di casa al 113, allarmati dal fatto che non vedevano la signora, che vive sola, da diversi giorni.

Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante, i vigili del fuoco che hanno provveduto all'accesso nell'appartamento e il 118. All'interno il corpo era in avanzato stato di decomposizione, e dunque la morte sarebbe avvenuta diversi giorni fa in base ad una prima ispezione cadaverica del medico legale. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.