Donna trovata morta in casa, tragedia a Pescara

Tragedia a Pescara, dove una donna è stata trovata morta in casa. Si tratta di una 85enne che stamane è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento al Ferro di cavallo, più precisamente in via Tavo. È stato il figlio ad allertare il 118, ma sfortunatamente non c'era già più nulla da fare.

Sul posto anche la squadra volante, la squadra mobile e la polizia scientifica, con il medico legale. In base alle prime informazioni, l'anziana sarebbe caduta nella propria camera da letto durante la notte: sul corpo, infatti, presentava delle ecchimosi.