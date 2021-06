Donna trovata morta in un affittacamere in viale D'Annunzio

La donna, una 57enne, è stata trovata all'interno della stanza dopo che da diversi giorni non rispondeva e non si percepiva alcun movimento

Una donna di 57 anni è stata trovata morta ieri sera primo giugno all'interno di una stanza in un affittacamere di Pescara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dalla polizia, arrivata dopo la segnalazione in quanto da diversi giorni non rispondeva alle chiamate e non si percepivano movimenti all'interno della stanza che si trova in una palazzina in viale D'Annunzio a Porta Nuova.

Una volta all'interno, i soccorritori hanno trovato il corpo della donna senza vita. Sul posto è arrivato anche il 118 oltre al medico legale che ha constatato il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali considerando che non vi erano segni di violenza oppure per l'eventuale assunzione di sostanze.