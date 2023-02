Donna attraversa i binari per non perdere il treno ma viene travolta e uccisa, tragedia in Abruzzo

Tragedia in Abruzzo per una donna di 40 anni che è morta nella stazione ferroviaria di Alba Adriatica dopo essere stata investita da un treno in transito.

All'inizio si era ipotizzato un suicidio, ma le testimonianze, compresa quella del macchinista, avrebbero fugato i dubbi.

La 40enne, delle Marche, avrebbe provato ad attraversare i binari per poter salire su un treno, il Pescara-Novara, e nella fretta non si è accorta che stava incrociando la corsa con un altro treno in transito, un convoglio merci, che l'ha investita in pieno, uccidendola.

Inutile il tentativo di frenata del macchinista, il treno merci non è riuscito a fermarsi uccidendo la donna. La polizia ferroviaria ha lavorato tutta la notte scorsa per risalire all'identità della donna, visto che i suoi documenti sono andati sbalzati via nell'impatto.