Donna tratta in salvo dal soccorso alpino a Caramanico [FOTO]

Una donna che stava effettuando una camminata in montagna con i propri familiari è stata tratta in salvo nella Valle dell’Orfento, a Caramanico, dagli uomini del soccorso alpino e speleologico abruzzese. Ad un tratto, infatti, l'escursionista è scivolata lungo il Sentiero delle Scalelle e ha riportato una distorsione del ginocchio.

Si trovava nel sentiero un carabiniere forestale, che ha subito allertato il soccorso alpino, intervenuto con la squadra di terra di Penne e l’elisoccorso, con a bordo i sanitari e i tecnici del soccorso alpino, che hanno recuperato la donna, trasportandola poi in ospedale. Ora è in buone condizioni.

A Campo Imperatore, invece, una squadra del soccorso alpino, insieme a una squadra del soccorso alpino militare del Nono Reggimento Alpini di L’Aquila, è intervenuta per recuperare due escursionisti che non riuscivano a scendere dalla direttissima in quanto bloccati dai salti di roccia.