Donna maltrattata e segregata in una casa del centro dal marito per mesi scappa in strada e chiede aiuto

Ancora un episodio di violenza nei confronti di una donna a Pescara.

Il fatto riguarda una donna di 46 anni di nazionalità pakistana che, in base alle prime informazioni, oggi (domenica 13 febbraio) è riuscita a fuggire dalla casa dove era stata segregata da diversi mesi e maltrattata dal marito grazie all'assenza di lui.

Scesa in strada in corso Vittorio Emanuele II la 46enne ha chiesto aiuto ai passanti che hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 della Misericordia e la polizia. La donna è stata trovata in stato di shock e con varie ecchimosi su tutto il corpo specialmente sul volto ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti mentre la polizia si è messa subito alla ricerca dell’uomo che potrebbe essere anche fuori dalla nazione.