Anziana viene scippata e grida "Al ladro", finanziere fuori servizio insegue il rapinatore e lo ferma

Lo scippo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 marzo, in via Tiburtina nei pressi di una fermata dell'autobus

Era in attesa dell'autobus in una fermata di via Tiburtina Valeria a Pescara quando è stata vittima di uno scippo.

Ma la anziana donna ha avuto la prontezza di gridare "Al ladro, al ladro".

Nei pressi c'era un sovrintendente della guardia di finanza fuori servizio e a pochi mesi dal pensionamento.

Il militare, in forza alla sezione aerea di Pescara, accortosi di quanto accaduto non ci ha pensato su due volte ed è partito all'inseguimento del rapinatore.

Poco dopo è riuscito a fermarlo e dai successivi controlli è emerso come si trattasse di un giovane già noto alle forze dell'ordine. È stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di furto con strappo aggravato dalla destrezza. La borsa, contenente soldi, carte di credito e documenti, strappata alla donna, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

foto di repertorio