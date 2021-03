Anziana scippata in centro finisce a terra, aggredita da un uomo in bici

Il fatto si è verificato nella serata di ieri, giovedì 25 marzo, in via Latina a Pescara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Un'anziana donna è stata scippata in centro a Pescara (in via Latina) nella serata di ieri, giovedì 25 marzo, da un uomo con mascherina e cappuccio che transitava in bici.

L'aggressore è riuscito a strappare la borsa all'anziana la quale, a causa del forte strattone ricevuto, è anche caduta.

Per fortuna ha riportato solo una lieve ferita in fronte.

Il rapinatore invece si è rapidamente dileguato anche grazie alla pronta reazione della donna che l'ha preso a calci urlando a squarciagola. Alcuni passanti hanno subito soccorso l'anziana e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma al loro arrivo si erano già perse le tracce del malvivente. La borsa però è stata recuperata da un’automobilista (una donna) che si trovava a passare in via Latina: l’ha notata per terra e passando, vedendoci in gruppo, ci ha chiesto se fosse nostra. Mancava il portafogli, contenente 50 euro e le carte bancomat e di credito.