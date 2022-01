Donna scippata in via Lago di Campotosto cade e finisce in ospedale con un trauma facciale

Una donna di 76 anni è finita in ospedale dopo essere stata scippata in via Lago di Campotosto intorno alle ore 19:30 dell'altro ieri, domenica 9 gennaio.

La 76enne è stata strattonata e scippata della sua borsa mentre stava camminando.

A causa della violenza con la quale le è stata strappata la borsa la donna è caduta riportando un trauma al volto (zigomo e arcata sopraccigliare).

Lanciato l'allarme, da parte di alcuni passanti che erano in zona, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno accompagnato la donna in ospedale, e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Si cerca una persona che ha strattonato e fatto cadere l'anziana in un tratto al buio della strada.