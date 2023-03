Picchia l'ex fidanzata davanti alla figlia piccola e aggredisce i poliziotti sul lungomare, arrestato

Nuovo episodio di violenza nei confronti di una donna a Pescara.

Un uomo di 37 anni, di origini siciliane, è stato infatti arrestato dalla polizia nella serata di venerdì 17 marzo per i reati di atti persecutori e violenza ai danni della sua ex fidanzata nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, gli agenti della squadra volante sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale lungo la riviera pescarese per una violenta aggressione.

Nello specifico, l’aggressione, che ha creato allarme tra le persone, ha fatto scattare la segnalazione alla sala operativa della questura che ha inviato una Volante sul posto. Al loro arrivo, gli agenti si sono trovati davanti esattamente la situazione segnalata dai passanti, con l’aggressione ancora in corso. Nonostante la presenza dei poliziotti, l’uomo non avrebbe accennato a fermare la sua condotta violenta mentre la donna, una 43enne pescarese, cercava riparo, unitamente alla figlia minore, all’interno di un locale sul lungomare. Gli agenti hanno prontamente bloccato l’uomo che, ciò nonostante, ha tentato di aggredire nuovamente la donna e si è scagliato contro i due operatori provando ripetutamente a colpirli fino a quando è stato immobilizzato.

Di conseguenza l’uomo è stato arrestato e accompagnato nella casa circondariale di Lanciano in attesa di comparire all'udienza di convalida della misura adottata. Dovrà rispondere dei reati di atti persecutori, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.