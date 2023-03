Picchia in auto con pugni e schiaffi la fidanzata per ottenere denaro, fugge alla vista dei carabinieri: raggiunto e arrestato

Un nuovo episodio di violenza da parte di un uomo nei confronti di una giovane donna.

È accaduto nella tarda serata di ieri (lunedì 13 marzo) a Cepagatti.

In base alla ricostruzione dei fatti una ragazza di 31 anni mentre era al volante della sua automobile veniva picchiata con pugni e schiaffi dal suo fidanzato di 36 anni che era sul sedile del passeggero.

La 31enne prò ha avuto la prontezza e il coraggio di fermare la corsa della vettura di fronte alla caserma dei carabinieri richiamando l'attenzione dei militari. Ma il 36enne, alla vista dei carabinieri, ha provato a fuggire ma il suo tentativo è durato ben poco visto che è stato immediatamente bloccato e accompagnato in caserma. Mentre la vittima, che presentava chiari i segni della violenza ricevuta, è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118. I conseguenti accertamenti, condotti nell’immediatezza dai militari dell'Arma, avrebbero anche consentito di appurare che l’arrestato (già noto alle forze dell'ordine), da diverso tempo, oltre a usare violenza sulla vittima, le estorceva denaro che poi utilizzava per acquistare sostanze stupefacenti. L’uomo è quindi finito in manette in flagranza dei reati di atti persecuotori ed estorsione e condotto nel carcere di Lanciano.