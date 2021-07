Donna in pericolo imminente di vita trasportata da Pescara a Pisa dall'aeronautica militare

Una donna in imminente pericolo di vita è stata trasportata dall'ospedale di Pescara al Santa Chiara di Pisa con un volo urgente dell'aeronautica militare.

Dovrebbe trattarsi della 54enne rimasta ustionata nell'incendio della sua casa in via Nazionale Adriatica sud avvenuto questa mattina, martedì 27 luglio.

Il trasporto è stato eseguito nel primo pomeriggio con un Falcon 50 del 31° Stormo dell'aeronautica militare.

La paziente, accompagnata da un’equipe di personale sanitario specializzato, è stata trasportata barellata da Pescara a Pisa, dove un’autoambulanza ha effettuato il trasporto verso l'ospedale Santa Chiara di Pisa per consentirne il ricovero. La richiesta di trasporto sanitario urgente, effettuata dalla prefettura di Pescara a seguito dell’allarme lanciato dalla centrale operativa del 118, è pervenuta alla ssala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea dell'aeronautica militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'aeronautica militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche come in questa occasione. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.