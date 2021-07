Partorisce a bordo di un traghetto in navigazione, soccorsa da un elicottero della guardia costiera

Sia la madre che il figlio, in buone condizioni di salute, sono stati trasportati nella sede del Reparto di Volo abruzzese e affidati alle cure dei sanitari

Partorisce a bordo di un traghetto in navigazione nel mare Adriatico, soccorsa da un elicottero della guardia costiera. Un equipaggio di volo della Base Aeromobili, integrato dal personale del 118 di Pescara, ha portato a termine con successo un'evacuazione medica d'urgenza. Ha raggiunto la nave a circa 50 miglia nautiche dalla costa, recuperando la donna e il neonato tramite il verricello.

Entrambi, in buone condizioni di salute, sono stati poi trasportati nella sede del Reparto di Volo abruzzese e affidati alle cure dei sanitari. L’attività è stata coordinata dal comando generale del corpo delle capitanerie di porto, sede del centro nazionale di coordinamento per il soccorso in mare.