Donna precipita da un palazzo e muore in strada in via Nicola Fabrizi

Una donna è morta in via Nicola Fabrizi a Pescara nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio che sarebbe precipitata da un palazzo.

In base alle prime testimonianze la donna sarebbe stata vista volare da una finestra del quinto piano.

Purtroppo il violento impatto al suolo è stato fatale.

Nonostante l'allarme sia stato lanciato tempestivamente e sul posto siano accorsi rapidamente i soccorritori del 118 la donna aveva già perso la vita. Sul posto sono intervenuti anche la polizia che si occupa degli accertamenti del caso e la polizia locale per la gestione della viabilità. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.