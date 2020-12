Tragedia in via Monte Faito, donna precipita dal sesto piano di un palazzo e muore

Una donna è morta in zona ospedale a Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre.

La tragedia si è verificata in via Monte Faito dove la donna è precipitata dal sesto piano di un palazzo intorno alle ore 18:30.

Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con l'ambulanza e i carabinieri della locale Compagnia.

Purtroppo la donna è morta sul colpo dopo un fatale volo di diversi metri. Come fanno sapere i militari dell'Arma dovrebbe trattarsi, purtroppo, di un suicidio.